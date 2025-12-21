現地時間12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦。後半アディショナルタイムにPKで追いつかれ、１−１のドローに終わった。この試合で鮮やかに先制ゴールを決めたのが、右ウイングで先発した久保だった。前半アディショナルタイム１分、左サイドからのクロスに反応。難しい体勢から技ありのヘディングシュートをファーサイドにねじ込んでみせ