《阪神競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽11R…カルロヴェローチェ（馬場入場後に右前肢跛行）【競走中止】▽4R…ニシノパプルブリリ（1周目8号障害着地時につまずき騎手が落馬）【戒告】▽2R…ジェルー（発走後に外斜行）▽4R…清水久師（装鞍所集合時刻に遅れたため）