ハワイでの優勝旅行に参加している阪神・大山悠輔内野手（31）が19日（日本時間20日）、現地で誕生日を迎えた。愛妻と常夏の島で記念日を過ごした大黒柱は連覇を期す来季へ、練習方法の「脱・食わず嫌い」を宣言。矢野燿大前監督（57）から授かった金言を思い返し、30歳を過ぎても超一流であり続ける覚悟を示した。ワイキキで迎えたウキウキのバースデーを、雨期のシャワーがお祝いした。大山の31歳の誕生日は、終日曇り空。何