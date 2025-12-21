阪神・大竹耕太郎投手（30）が19日（日本時間20日）、優勝旅行先のハワイ州オアフ島で「ココヘッド・トレイル」に挑戦した。開始直後はスコールに見舞われたが、約45分間を要して1000段以上ある階段を完全制覇。来季は本業の野球でも“てっぺん”を目指すべく、15勝以上での最多勝を目標に掲げた。ハワイの街並み、大海、連なる山々を眺め、大竹は感嘆の声を漏らした。「凄い景色っすね…」。午前8時40分にスタート地点に立つ