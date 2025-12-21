新潟アルビレックスBBは20日、徳島市内のとくぎんトモニアリーナで首位の徳島と対戦し、82―87で惜敗した。鵜沢潤監督は「相手のポイントゲッターを抑えたいと準備はしたが、簡単にスコアされてしまった」と振り返った。第1Qは12―23と劣勢も第2Qは巻き返して3点差まで詰め寄って終了。第3Qは共にPGの長尾と五十嵐の3点シュートが決まって一時は逆転に成功したが、相手も3連続3点シュートを決めるなど再逆転され56―60で終了。