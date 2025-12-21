日本政府の2025年度補正予算案が16日、参議院で可決され、政府が11月に打ち出した大規模な経済対策に「ゴーサイン」が出た。補正予算の支出の6割超が新規国債発行によって調達されるため、これが日本の財政状況を悪化させ、債務返済リスクを高めることは間違いない。高市首相の急進路線は日本経済を債務の深淵へと引きずり込みつつある。11月に総額21兆3000億円に上る経済対策が閣議決定された。財源確保のため、高市首相は国会で