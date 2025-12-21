阪神・富田が来シーズンの目標にプロ初安打を掲げた。「（今年は新人の伊原と）バントと打撃（練習）も一緒にしたけど、無理でした。先に打たれたので来年は打ちます」プロ3年目の今季は5打数無安打に終わり、通算7打席で快音なし。この日は「リアルtoss野球盤in高槻市」のイベントの決勝戦に参加し、小学4〜6年生の前で4打数3安打2打点をマークした。「（2月1日から投球で）アピールしていきたい」。2年連続の開幕ローテーシ