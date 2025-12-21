【ワイキキ通信】高寺が、ワイキキビーチでちょっとした人気を博した。現地時間18日（日本時間19日）、ビーチでダイヤモンドヘッドをバックに素振りする様子を撮影させてもらった。集合場所に現れた高寺は開口一番、「サービスしますよ！」と宣言。ホームランを放ったかのようなフォロースルーや、バットを持って跳びはねる姿まで見せてくれた。すると、ビーチで海を楽しんでいた観光客が物珍しそうに見物。高寺の動きに笑顔を見