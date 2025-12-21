大阪で５５年ぶりの万博開催。初の女性首相の誕生。日本の将来に期待を抱かせる話題の一方、クマの襲撃や道路の陥没など、日常が脅かされる出来事も相次いだ。読売新聞の読者が選んだ今年の「日本１０大ニュース」の１位は、「大阪・関西万博が開幕」だった。１５８か国・地域が参加し、４月〜１０月の会期で、一般来場者数は２５５７万人に達した。未来の技術や多様な文化に直接触れられる貴重な機会となったのではないか。