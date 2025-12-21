【アニバーサリーの鼓動】スポニチでは「アニバーサリーの鼓動」と題し、阪神が今秋ドラフト会議で指名した7選手が歩んできた足跡を連載する。2位・谷端将伍内野手（21＝日大）は、東都大学リーグで2季連続の首位打者となるなど右打ちの即戦力野手。第1回は野球との出合いを中心に振り返り、計3回にわたり知られざる素顔、野球人生の分岐点に迫る。小学生の頃から、将伍はスポーツ万能だった。足が速く、父・時宗さんは「運動