西武・糸川亮太投手（２７）が２０日、同僚・今井流の“脱力投法”習得で“脱・便利屋”と誓った。チームでは今季、力感のないフォームから最速１６０キロの直球を繰り出す今井の“キャッチボール投法”が話題を集めた。実は、そんなエース右腕に新球・シンカーを伝授し無双の一因を作ったのが糸川だった。次は自分が“盗む”番だ。埼玉・所沢市の球団施設でキャッチボールなど練習。「あそこ（今井）まではいかないですけど、