巨人・西舘勇陽投手（２３）が２０日、岩手県内で野球教室に参加。花巻東の大先輩のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）との自主トレで得た学びを生かし、来季フル回転することを目標に掲げた。セ５球団に対し先発で未勝利の右腕は「雄星さんにいい報告ができるように」と活躍での恩返しを誓った。中山礼都内野手（２３）は都内でトークショーに参加し、開幕戦の右翼スタメン奪取を宣言。亀井外野守備兼走塁コーチの教えを胸に守備