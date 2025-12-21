オリックス・寺本聖一外野手（２２）が２０日、来季へ「育成ドリーム」の成就を誓った。昨年の育成ドラフト４位で入団し、目標だった支配下登録は持ち越し。「夢つかめよ」とある時、勇気づけてくれたのは杉本だった。この日は大阪・舞洲で契約交渉に臨み、１０万円増の年俸２５０万円でサイン。「来年は安定した打撃を求めたい」とラオウからの指令を守るつもりだ。１月の新人合同自主トレで左ろっ骨を疲労骨折。「出遅れて少