オリックス・森友哉捕手（３０）が２０日、先輩との“ダブル復活”と再戦を誓った。ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）とともに大阪市内で野球教室に参加。交流戦での対戦を待ち望み「たぶん、真っすぐ勝負してくると思うので、しっかりはじけるように。直球しか狙わないです」と宣言した。大阪桐蔭の同級生でもある専属トレーナーが主催するオフの恒例行事。３度目の今回は同校ＯＢが集まった。思い出話に花が咲いたが、バッテ