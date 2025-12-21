【ホノルル（米ハワイ州）１９日（日本時間２０日）＝直川響】阪神・大山悠輔内野手がＶ旅行先のハワイで３１歳のバースデーを迎え、「ノーモア食わず嫌い」を誓った。バカンス中の誕生日に思い返したのは矢野元監督の教え。「意味ないだろって練習もやらないことには分からない。矢野さんに言われたので、これからも大切にしていきたい」と思いを巡らせた。３０代後半を迎えても第一線で戦い続ける福留、鳥谷の背中を若手時