楽天・三木肇監督（４８）が、来季２年目をむかえる宗山塁内野手（２２）へ高い期待を口にした。ルーキーながら開幕スタメンをつかむなど、１２２試合に出場して規定打席にも到達。打率２割６分、２７打点、３本塁打の成績を残し、パ・リーグ新人では４４年ぶりの遊撃手ベストナインを受賞した宗山へ「もう主力の選手として、チームの顔としてプレーしてもらいたいのが僕の思い」と指揮官。年齢やプロ在籍年数に関係なく、“主力