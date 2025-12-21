12月31日放送の日本テレビ『ヒロミが解決！八王子リホーム大晦日SP〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜』（後6：00〜後11：30）に、俳優の上白石萌歌＆生田斗真、篠原涼子＆小関裕太が出演することが21日、発表された。【番組カット】作業着姿もキュート＆クールな上白石萌歌＆生田斗真史上最大！ヒロミが子ども達のため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム、大晦日にその完成を生放送する「ヒロミの大晦日リホーム」。