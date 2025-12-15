カタールで開催されていたFIFAアラブカップは、モロッコの優勝で幕を閉じた。決勝では、延長にもつれ込む激闘の末に、2023アジアカップ準優勝のヨルダンを３−２で撃破。先制点は圧巻のスーパーゴールだった。世界に衝撃を与えたのは、欧州組が少ない中東勢がほぼベストメンバーで臨んできたのに対し、21日に開幕するアフリカ・ネーションズカップに主力が出場するモロッコは、“２軍”だったという事実だ。それだけ、層が厚