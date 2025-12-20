お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、12月19日に放送されたラジオ番組「霜降り明星のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。「THE W」で審査員を務め、その後、何かと話題になった粗品について「相方ながら、ちょっとおもろすぎたな、今週は」と語った。番組冒頭、霜降り明星・せいやが「いやもう、話題がすごかった」「ちょっともう、相方ながら、ちょっとおもろすぎたな、今週は。もう毎日なんかバトルが繰り