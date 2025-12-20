[12.20 オランダ・エールディビジ第17節](ホッフェルトスタディオン)※28:00開始<出場メンバー>[NECナイメヘン]先発GK 1 ゴンザロ・クレッタスDF 3 フィリップ・サンドレルDF 4 アフメッジャン・カプランDF 14 エリ・ダサMF 6 ダルコ・ネヤシュミッチMF 10 チャロン・チェリーMF 11 バサル・オナルMF 23 佐野航大MF 25 サミ・ウィッサMF 30 ブライアン・リンセンFW 18 小川航基控えGK 22 ヤスパー・シレッセンGK 31 ライク・