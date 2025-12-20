プロ・リーグ 25/26の第19節 ウェステルローとラ・ルビエールの試合が、12月21日02:15にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、トマス・ファンデンケイブス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ティエリ・ルトンダ（DF