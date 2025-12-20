ラ・リーガ 25/26の第17節 オサスナとアラベスの試合が、12月21日02:30にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはアブデ・レバッハ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カレベ（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。 アラ