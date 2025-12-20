ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」（来年2月4〜9日）初日、2日目に行われるドリーム戦メンバーが、以下の通り決まった。【初日（4日）12Rドリーム1（仮称）】1号艇・馬場貴也（41＝滋賀）2号艇・松井繁（56＝大阪）3号艇・吉川元浩（53＝兵庫）4号艇・石野貴之（43＝大阪）5号艇・萩原秀人（46＝福井）6号艇・丸野一樹（34＝滋賀）【2日目（5日）12Rドリーム2（仮称）】1号艇・上條