きのう、京都府精華町の踏切で特急列車と軽乗用車が衝突し、軽乗用車が炎上しました。炎上した車を運転していた人の死亡が確認されました。線路上で激しく燃える車。きのう午前11時すぎ、京都府精華町にある近鉄京都線・新祝園駅近くの踏切で、軽乗用車と橿原神宮前行きの特急が衝突しました。警察によりますと、車は、200メートル近く特急に押されて、炎上し、火は3時間ほどで消し止められましたが、軽乗用車を運転していた人の死