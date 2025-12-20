ロックバンド・LUNA SEAは12月20日、公式サイトを更新し、ギタリストのSUGIZO（56歳）が、運転する車でバイクとの接触事故を起こしたことを報告。予定していた公演の延期を案内している。公式サイトに掲載された「皆様へ大事なお知らせ」では、SUGIZOから「この度、12月18日の深夜、僕が運転する車とバイクとの接触事故が発生しました。現在、警察の指導のもと、事実関係の確認を進めています。今は何より、お相手の方の安否をとて