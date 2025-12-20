台湾の台北中心部で男が無差別に通行人を切りつけ14人を殺傷した事件で、男が事件前、別の4か所で放火をしていたことがわかりました。報告（きのう）「事件から一夜明け、現場には花が手向けられています」台北中心部の事件現場では、弔いの花を手向ける人の姿がみられました。この事件はおととい、台北駅の出口で張文容疑者（27）が発煙弾を投げたうえ、刃物で通行人を切りつけ、その後も近くの繁華街で複数人を切りつけたもので