セリエA 25/26の第16節 ラツィオとクレモネーゼの試合が、12月21日02:00にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ラツィオはペドロ（FW）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、デニス・ヨンセン（FW）ら