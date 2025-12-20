King＆Princeが20日、東京・歌舞伎町のシネシティ広場で7枚目のアルバム「STARRING」（24日発売）の発売記念イベントを行った。アルバムのテーマ「映画」にちなみ開催。アルバム予約者から抽選で選ばれた約720人が参加した。リード曲「Theater」が流れる中、約40メートルのレッドカーペットを観客に手を振りながら歩いた。永瀬廉（26）は「当初の想像より規模がでかい」と語り「海人と歩けることが凄くうれしい。ファンの皆さ