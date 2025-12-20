King＆Princeが20日、都内で新作アルバム「STARRING」発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を開催し、個人的今年の漢字を発表した。以下はイベント前の囲み取材一問一答。（一部抜粋）−今年1年を振り返り永瀬2024年に「来年どうしたいか」を質問されたら、ファンの方にサプライズが多いと答えていて、宣伝通りの1年になったというか。ディズニーさんとコラボさせていただいたり、花火やったり、ライブやったり