King＆Princeが20日、都内でアルバム「STARRING」発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を開催した。24日発売の同作は映画がテーマ。架空の映画の主題歌に見立てた全12曲を収録し、うち11曲にポスターや特報映像を製作するなど、細部まで作り込まれた作品となった。以下はイベント前の囲み取材一問一答。（一部抜粋）−アルバムの企画を立ち上げた経緯は永瀬1年以上前だよね？〓橋映画というテーマの物をずっ