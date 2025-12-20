King＆Princeが20日、都内で7枚目アルバム「STARRING」発売を記念したイベント「『STARRING』プレミアナイト」を開催した。歌舞伎町のど真ん中、表題曲「Theater」に乗せてレッドカーペットに登場した永瀬廉、〓橋海人（ともに26）をファン720人が出迎えた。主役の登場に、小雨舞う寒さも吹き飛ぶような大歓声。永瀬は「寒くないですか？」と気遣い、〓橋は「ゴジラ（像）がガン見してる！」とおどけて会場を温めた。映画をテーマ