King & Prince King & Princeが20日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場で開催されたアルバム『STARRING』（12月24日リリース）の発売記念イベント『STARRING』プレミアナイトに登場。レッドカーペットイベント開催前に囲み取材が行なわれ、メンバーの永瀬廉と高橋海人が新譜制作エピソードを語った。【写真】King & Prince『STARRING』プレミアナイトの模様７枚目となるアルバム『STARRING』は前作