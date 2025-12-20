King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が20日、東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で開催された「King & Prince 7th Album『STARRING』リリース記念プレミアイベント『STARRING』プレミアナイト」に登壇。イベント前に囲み取材に応じた。【別カット】囲み取材に参加したKing & Prince24日に“映画”をコンセプトとしたニューアルバム『STARRING』をリリース。このイベントは、“映画”にちなみ、架空