[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ 1-1 ソシエダ]ラ・リーガは20日、第17節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはレバンテと1-1で引き分けた。右ウイングで先発した久保は前半アディショナルタイム1分、左からのクロスに反応し、プロキャリア初のヘディング弾を記録。開幕節以来の今季2ゴール目となる先制点を奪った。久保はその後も圧倒的な存在感を見せていたが、久保が後半45分に退いた直後に劇的なPK被弾。最下位相手に