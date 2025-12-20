【プレミアリーグ第17節】(エティハド スタジアム)マンチェスター・C 3-0(前半2-0)ウエスト・ハム<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(5分、69分)、ティジャーニ・ラインデルス(38分)<警告>[マ]ニコ・ゴンザレス(28分)[ウ]ジャロッド・ボーウェン(41分)