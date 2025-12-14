[12.20 プレミアリーグ第17節 ブライトン 0-0 サンダーランド]ブライトンは20日、プレミアリーグ第17節でサンダーランドと対戦して0-0で引き分けた。前節復帰したMF三笘薫は今回も後半19分から途中出場し、ボールを受ける回数は多かったものの決定機を演出するには至らなかった。3試合未勝利のブライトンは前節先発だったDFルイス・ダンクとDFヤン・ポール・ファン・ヘッケのCBコンビを変更。ダンクは累積警告で出場停止でファ