【ブンデスリーガ第15節】(フォルクスワーゲン・アレーナ)ボルフスブルク 3-4(前半1-1)フライブルク<得点者>[ボ]ジェナン・ペイチノビッチ3(13分、49分、69分)[フ]フィリップ・トロイ(5分)、ビンチェンツォ・グリフォ(56分)、オウンゴール(71分)、デリー・シャーハント(78分)<警告>[ボ]マクシミリアン・アルノルト(82分)[フ]アントニー・ユング(83分)、ユリアン・シュスター(90分+6)