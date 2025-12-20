【ブンデスリーガ第15節】(フォルクスパルクシュタディオン)ハンブルガーSV 1-1(前半1-1)フランクフルト<得点者>[ハ]アルベール・サンビ・ロコンガ(19分)[フ]ヒューゴ・ラーション(26分)