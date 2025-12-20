Next Gen ATPファイナルズ大会期間：2025年12月17日～2025年12月20日開催地：サウジアラビア ジッダコート：ハード（室内）結果：[アレクサンデル ブロクス] 3 - 0 [ニコライ ブドコブ ケル] 試合の詳細データはこちら≫ Next Gen ATPファイナルズ第4日がサウジアラビア ジッダで行われ、男子シングルス準決勝で、第2シードのアレクサンデル ブロクスと第5シードのニコライ ブドコブ ケル