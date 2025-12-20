「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、一粒万倍日と天赦日に加え、天恩日と甲子の日が重なる2025年最後の“最強開運日”である12月21日に向けて、新作のウォレットコレクションを発売した。全国のボッテガ・ヴェネタ店舗と公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】新作は、カードスロット6つと札入れ、ファスナー付きコインパースを備えた「イントレチャート スモール 二つ折りウォレット」（10万5