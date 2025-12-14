エールディヴィジ 25/26の第17節 ヘラクレス・アルメロとヘーレンフェインの試合が、12月21日00:30にエルフェ・アシトにて行われた。 ヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）、マリオ・エンゲルス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブ