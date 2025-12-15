大阪・関西万博で発信したメッセージをどう語り継ぎ、目に見える形で残していくか、「万博レガシー（遺産）」の行方が注目されている。「NOT FOR SALE」大阪・関西万博ウクライナパビリオンの思い、100年後も セレモニーにはウクライナ・日本両国関係者が多数駆けつけた〈2025年12月18日 神戸市中央区・在神戸ウクライナ名誉領事館（神戸学院大学港島キャンは内）〉こうした中、大阪・関西万博のウクライナパビリオンの展示物