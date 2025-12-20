プレミアリーグ第17節マンチェスター・シティ対ウェストハムの一戦が行われた。ホームのシティはリーグ4連勝中。この試合に勝利すれば、暫定でアーセナルを抜いて首位に立つ。一方のウェストハムの5戦勝ちなし。最後の白星は第11節バーンリー戦までさかのぼる必要がある。5分、いきなり試合が動く。左サイドからフィル・フォーデンがクロスを挙げ、ボックス内のアーリング・ハーランドがシュート。一度は防がれるも、こぼれ球に反