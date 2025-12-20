3年ぶりとなる本場での記念開催となる広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」が、20日に開幕した。2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。石原―松浦―西岡―田中と4車の西ラインが強力。力を付けた石原が早めでも駆けてしまえば誰にも捲らせない。番手の松浦がゴール前で差し切る。＜7＞＜5＞が大本線だ。渡辺は捲り一発に懸けるか。勢いもらう星野の突っ込み注。＜1＞西岡拓朗バンクに入っ