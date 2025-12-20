[12.20 ラ・リーガ第17節 レバンテ-ソシエダ]ソシエダMF久保建英が20日、ラ・リーガ第17節レバンテ戦に右ウイングで先発出場し、前半アディショナルタイム1分に開幕節以来となる今季2ゴール目を記録した。左サイドを駆け上がったFWゴンサロ・ゲデスからのクロスに反応し、完璧なヘディングシュートでゴールマウスを射止めた。前節終了後にセルヒオ・フランシスコ前監督が退任し、ジョン・アンソテギ暫定監督のもとで再スタート