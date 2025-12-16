[12.20 プレミアリーグ第17節](Tottenham Hotspur Stadium)※26:30開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 17 クリスティアン・ロメロDF 23 ペドロ・ポロDF 24 ジェド・スペンスDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 7 シャビ・シモンズMF 14 アーチー・グレイMF 15 ルーカス・ベリバルMF 20 モハメド・クドゥスMF 30 ロドリゴ・ベンタンクールFW 39 ランダル・コロ・ムアニ控えGK 31 アントニン