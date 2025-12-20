【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）【映像】久保建英、GKの逆を突くヘディングゴールレアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、プロキャリア初のヘディングゴールを挙げた。日本時間12月21日のレバンテ戦（ラ・リーガ17節）に右ウイングで先発出場した久保は、スコアレスで迎えた前半45＋1分に先制点。速攻から左サイドを抜け出したゴンサロ