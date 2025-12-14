現地時間12月20日に開催されたラ・リーガの第17節で、久保建英が所属する15位のレアル・ソシエダが最下位のレバンテとアウェーで対戦した。ラ・リーガ３連敗中のレアル・ソシエダは、14日にセルヒオ・フランシスコ前監督を解任。サンセ（Bチーム）との兼任となったジョン・アンソテギ暫定監督の初戦となった17日のコパ・デル・レイ・ラウンド32は、３部のエルデンセに２−１で勝利した。そのソシエダは18分、４−３−３の右