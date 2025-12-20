ブンデスリーガ第15節が20日に行われ、日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が所属するブレーメンは、アウェイでアウクスブルクと対戦した。ブレーメンは14試合が消化したリーグ戦で4勝4分6敗の現在12位。対するアウクスブルクは15位で、両者の勝ち点差は「3」となっている。菅原と長田がそれぞれスターティングメンバーに名を連ねた一戦で、ブレーメンのホルスト・シュテッフェン監督は5バック