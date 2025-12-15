ボートレース若松の「魔法少女まどか☆マギカ」杯が２０日に開幕した。松本純平（３０＝埼玉）は初日、４Ｒでは３コースからまくり差しで白星発進を決めたが、後半１２Ｒでは大外枠が遠く６着と?ピンロク?の船出。舟足も「ちょっと出足に重たさというか、スムーズさがない気がしました。直線は悪くないと思う。乗り心地は特に気にならないけど、道中ちょっと回転が足りてないかな」と仕上げ途上。ただ「回転調整ができれば、普